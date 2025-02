Inzaghi spiazza tutti alla vigilia della gara con la Fiorentina

Il tecnico nerazzurro sorprende tutti alla vigilia di una sfida molto importante come quella di stasera: l’Inter ha un’occasione d’oro da non fallire.

La squadra di Inzaghi si prepara a una serata dal peso specifico enorme. Dopo il passo falso della capolista, che ieri ha pareggiato in casa contro l’Udinese, l’occasione di accorciare le distanze diventa un obbligo più che un’opportunità. L’ambiente nerazzurro ha vissuto giorni di riflessione, tra la necessità di ritrovare brillantezza e la consapevolezza che questa gara può indirizzare la corsa al titolo. Il tecnico ha voluto trasmettere un messaggio chiaro: nessuna distrazione, nessuna esitazione. Le ultime uscite hanno lasciato dubbi sul livello di intensità espresso, e la risposta deve arrivare subito. L’Inter si affida ai suoi leader, a partire da Lautaro Martinez, uomo simbolo di una squadra chiamata a reagire.

Scelte decisive per Inzaghi

Nella seduta mattutina di oggi ad Appiano, il tecnico scioglierà gli ultimi dubbi di formazione. Cambi obbligati e qualche sorpresa possibile: secondo la Gazzetta dello Sport, saranno almeno quattro volti i nuovi rispetto alla disfatta di Firenze. Pavard torna al centro della difesa, affiancato da Acerbi, mentre sulla corsia destra Darmian sostituisce lo squalificato Dumfries. In mezzo, Barella riprende il suo posto ma il nodo principale resta l’attacco: accanto a Lautaro, il ballottaggio tra Thuram e Taremi si fa sempre più serrato. Il primo deve dimostrare di aver recuperato la freschezza, il secondo cerca ancora il primo gol su azione.

L’annuncio di Inzaghi scuote l’ambiente

La rosea rivela anche i contenuti dell’avvenuto confronto con la squadra, l’allenatore ha chiesto uno sforzo extra, sottolineando l’importanza di un cambio di atteggiamento rispetto alla trasferta di Firenze. Il tecnico non ha mai usato toni forti con la squadra, non rientra nel suo stile: a sorprendere è anche un’altra scelta. Ieri la squadra non è stata in ritiro.

Leggi l’articolo completo Inzaghi spiazza tutti alla vigilia della gara con la Fiorentina, su Notizie Inter.