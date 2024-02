Un ex calciatore dell’Inter è ad un passo dal lasciare la Serie per una nuova esperienza in Europa, ossia in Francia

Karamoah, ex calciatore dell’Inter, è pronto a lasciare il Torino per trasferirsi in Francia secondo Nicolò Schira.

L’attaccante sarebbe infatti ad un passo dall’accordo con il Montpellier.

L’articolo Inter, un ex può lasciare la Serie A per la Francia: i dettagli proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG