Inter: un grosso problema a destra potrebbe far saltare i piani di Inzaghi

L’Inter si prepara alla sfida contro il Bayern, ma c’è un problema a destra che condiziona non poco l’allenatore.

L’Inter si trova a dover fare i conti con una situazione particolare in vista dei quarti di finale di Champions League: contro i nerazzurri ci sarà un Bayern Monaco che invece presenta una rosa molto limitata a causa di tanti infortuni. Simone Inzaghi stesso però dovrà gestire con grande attenzione la condizione fisica di diversi titolari, acciaccati o reduci da infortuni. La situazione è particolarmente complessa per alcuni giocatori che, pur non essendo al top, sono chiamati a dare il massimo.

Problematiche inerenti al turnover

Un esempio emblematico riguarda Matteo Darmian, rientrato da poco dopo uno stop di più di un mese, ma “costretto” ad essere subito titolare in tre partite consecutive. Ora, con l’assenza di Dumfries, si prevede che Darmian giochi di nuovo contro il Bayern, ma è difficile immaginare che possa reggere il carico per tutta la durata della sfida. Inzaghi dovrà riflettere molto sulle possibili rotazioni, considerando anche l’assenza di alcuni profili chiave. Molto dipenderà dalle condizioni di Bastoni: il braccetto dovrebbe giocare titolare ma se così non fosse, l’impiego di Carlos Augusto creerebbe complicazioni a catena sugli esterni.

Bastoni e Pavard: le chiavi della partita

Zalewski, come fa notare il Corriere dello Sport, sembra essere a suo agio solo a sinistra, e la sua presenza sulla fascia destra potrebbe non dare gli stessi risultati. A questo punto, la possibilità di adattare Pavard sulla fascia potrebbe risolvere parzialmente la situazione, ma sarebbe comunque una soluzione di emergenza, considerando che le sue qualità servono sul centrodestra. La partita con il Bayern, insomma, sarà una delle più delicate per il tecnico interista. Per il francese, tra l’altro, sarà gara particolarmente emozionante visto che ha trascorso ben quattro stagioni al Bayern Monaco, vincendo numerosi trofei. Per Sommer, invece, la situazione sarà meno carica, dato che con il Bayern ha trascorso solo sei mesi.

