Inter, un regalo speciale per Thuram. Ecco il video postato sul profilo X della società nerazzurra per il francese

Giornata di sorprese in casa Inter, soprattutto per Marcus Thuram, che ha ricevuto un regalo speciale in occasione del Natale.

Ecco cosa è stato recapitato all’attaccante francese:

L’articolo Inter, un regalo speciale per Thuram – VIDEO proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG