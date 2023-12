Verso Inter Udinese, la probabile formazione scelta da Inzaghi per il match di sabato sera contro i friulani

Giorni di preparazione a quella che sarà la sfida tra Inter ed Udinese, valevole per la 15^ giornata di Serie A.

Come riportato da Sky Sport, Bastoni punta alla panchina, ma il terzetto arretrato sarà inedito, composto da Acerbi in mezzo, Bisseck a destra e Carlos Augusto adattato a braccetto a sinistra. A centrocampo , si opta per la continuità: Calhanoglu in mezzo. Barella a destra e Mkhitaryan a sinistra, con Darmian e Dimarco a tutta fascia. Il tandem d’attacco sarà composto da Thuram e Lautaro Martinez.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. All: Inzaghi.

L’articolo Verso Inter Udinese, la probabile formazione scelta da Inzaghi proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG