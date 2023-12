Impallomeni: «Udinese, sfida fattibile, Frattesi? Può giocare ovunque» Le parole dell’opinionista

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni, ha parlato del prossimo impegno dell‘Inter contro l‘Udinese:

«Nella prima parte l’Inter ha avuto un percorso difficile, nella seconda più agevole in Champions League l’anno scorso. La fortuna di Inzaghi sono Marotta e Ausilio, lui si deve ricordare di queste due figure. La dirigenza è capace, competente, attendista, questo è fondamentale. Inzaghi sarebbe già andato via senza di loro. Frattesi? Può giocare ovunque, non ci vedo niente di strano. L’Udinese sulla carta è fattibile, ma devi giocare e vincere. Frattesi è una garanzia di affidabilità, anche l’Inter»

