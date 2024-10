I nerazzurri la scorsa estate hanno avuto la forza dir esistere alle offerte per tutti i loro big ma in futuro potrebbe non essere lo stesso. Nel mondo del calcio, gli attaccanti capaci di fare la differenza sono sempre sotto i riflettori dei grandi club. In questa stagione, un nome in particolare sta attirando l’attenzione sul panorama internazionale: Marcus Thuram. L’attaccante francese ha incantato tutti con una partenza fulminante, segnando 7 reti nelle prime 7 partite di campionato con l’Inter, tra cui una memorabile tripletta contro il Torino. L’intenzione dell’Inter I nerazzurri se lo godono anche se non possono stare tranquilli visto che il figlio d’arte è l’unico il cui contratto ha una clausola rescissoria. Il suo valore è comunque alto e si aggira intorno agli 80-90 milioni di euro. Per i club interessati a Thuram, sarà dunque necessario presentare un’offerta che soddisfi tali richieste economiche. Sirene francesi Il Paris […]

