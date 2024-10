Il difensore dell’Inter Stefan De Vrij ripercorre i bei momenti vissuti in nerazzurro e non solo. Stefan De Vrij ha parlato della sua avventura all’Inter e di questo particolare inizio di stagione ai microfoni di Voetbalzone.nl. Il difensore inizia da quanto successo agli Europei: “È stata una bellissima esperienza. Come calciatore, è una delle cose più belle che ci siano: rappresentare il proprio Paese in un torneo così importante”. “Siamo arrivati ​​lontano nella competizione, ma purtroppo non in finale. Tutto sommato, è stata una bellissima esperienza, anche a livello di gruppo. L’eliminazione? Ho guardato il gol di Watkins dieci volte quella stessa sera. Poi vai in vacanza e cerchi di lasciarti tutto alle spalle. Ciò che è successo, è successo. L’unica cosa che penso è che avrei potuto fare meglio. Sono dettagli piccoli in momenti particolari, avrei dovuto lasciargli meno spazio per girarsi”. Gli Scudetti conquistati in nerazzurro “È stato davvero bellissimo, davvero speciale. Ero […]

Leggi l’articolo completo Inter: De Vrij parla apertamente della sua situazione contrattuale, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG