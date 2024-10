L’accordo per il rinnovo del contratto del laterale olandese è stato raggiunto ma non ancora ufficializzato: nel frattempo lui continua a giocare poco. Nel mondo del calcio professionistico, eventi inaspettati possono trasformare radicalmente le carriere dei giocatori e le strategie dei club. È quello che potrebbe capitare a Denzel Dumfries. Il laterale olandese ha il contratto in scadenza a giugno 2025 ma da tutti all’Inter danno per fatto il rinnovo; questo però non vuol dire che resterà sicuramente a Milano nei prossimi anni. La situazione Nonostante sia prossimo al rinnovo contrattuale con il club nerazzurro fino al giugno 2028, la posizione di Dumfries all’interno della squadra da gennaio di quest’anno non è mai stata quella di un titolare indiscusso. Darmian lo ha scavalcato nelle gerarchie e per lui non è stato facile far vedere di cosa è capace quando è stato chiamato in causa (comunque non poche volte); Inzaghi in […]

