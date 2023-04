Una squadra a due volti quella dell’Inter: in Champions League vola e in campionato fa molta fatica (anche caratterialmente)

Come ha sottolineato oggi Libero, l’Inter è una squadra a due volti tra campionato e Champions League: non solo per una questione legata ai risultati sportivi, ma anche dal punto di vista caratteriale.

Una tendenza che ha visto i nerazzurri anche molto sbiaditi, che tenteranno di far rivitalizzare la squadra contro il Benfica in Champions League: a patto comunque di dare il 110% tra le mura amiche.

