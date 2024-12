I nerazzurri corrono il rischio di essere battuti sul tempo da un’altra squadra italiana nella lotta per accaparrarsi un centrocampista. Nel panorama calcistico italiano, alcuni giovani talenti emergono con prepotenza, attirando l’attenzione dei grandi club. Un esempio lampante è quello del giovane centrocampista marocchino Reda Belahyane, che con le sue prestazioni nell’Hellas Verona sta suscitando l’interesse di squadre di primo piano. Il gioiello Classe 2004, si è rapidamente affermato come uno dei giovani più promettenti del calcio italiano. La sua avventura nel club scaligero è stata segnata da prestazioni tali da renderlo un punto di riferimento per la squadra e un nome caldo sul mercato. La capacità di incidere sul gioco e la sua visione rendono Belahyane un giocatore su cui molti club stanno seriamente riflettendo. Valorizzazione e strategie di mercato Acquistato dal Nizza per circa 500 mila euro, il marocchino ha visto il proprio valore schizzare agli attuali 7-8 […]

