I nerazzurri non hanno finora avuto grossi problemi di infortuni ma una valutazione affidabile si può già fare su molti elementi della rosa.

L’Inter è pronta a rituffarsi sul campionato e domenica è attesa da uno stress test non indifferente visto che si andrà sul campo della Juventus seconda in classifica. Inzaghi ieri ha riavuto a disposizione tutti i nazionali, anche Alexis Sanchez che è tornato con un giorno di anticipo; Lautaro e Carlos Augusto hanno lasciato anzitempo la sessione di allenamento di ieri per non affaticarsi.

Le certezze

La formazione che affronterà i bianconeri domenica sera è praticamente già fatta, in difesa le scelte sono obbligate col Bisseck in panchina mentre a centrocampo ed in attacco sono tutti a disposizione ed il tecnico ha l’imbarazzo della scelta. Tuttosport si sofferma proprio su mediana e attacco sottolineando come i titolari stiano rendendo alla grande e come delle riserve il solo Frattesi sia stato finora molto convincente; l’ex Sassuolo è una risorsa preziosissima anche a gara in corso col suo dinamismo. Asllani migliora sensibilmente ma non può aspirare ancora a giocare titolare con continuità. In attacco i goal invece arrivano praticamente solo da Lautaro e Thuram, un aspetto su cui si deve assolutamente lavorare: Arnautovic e Sanchez sono chiamati ad elevare le proprie prestazioni.

Marko Arnautovic

Offerta in arrivo?

Il quotidiano piemontese menziona anche una proposta per Davy Klaassen: il Trabzonspor starebbe pensando di comprarlo a gennaio. Inzaghi finora lo ha utilizzato per poco più di un’ora in tutte le competizioni: per farsi un’idea, ha giocato di più all’Ajax solamente nel mese dello scorso agosto.

