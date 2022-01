Inter-Venezia a serio rischio rinvio

“Il Venezia FC comunica che, oltre ai casi fatti registrare in data 15 gennaio, durante i test eseguiti quotidianamente dal gruppo squadra negli ultimi giorni, sono emerse 10 positività al Covid 19. In totale sono quindi 14 i positivi nel gruppo squadra. Informate le autorità sanitarie competenti, i tesserati sono stati prontamente posti in isolamento secondo le attuali normative e seguiranno le procedure previste dal protocollo sanitario“.

Questo è il comunicato apparso poco fa sul sito ufficiale del Venezia; la gara con l’Inter rischia di non giocarsi anche per il nuovo protocollo. Ad essere decisivo per lo svolgimento o meno della partita è il numero di giocatori positivi; se questi saranno più di 9 al momento di partire per Milano la partita non si giocherà. Questo prevede il nuovo protocollo perché si calcola il 35 % del gruppo squadra, che è considerato composto da 25 giocatori.