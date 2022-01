Genoa: il nuovo allenatore è Blessin, ecco chi è

Il Genoa dopo non essere riuscito a trovare l’accordo con Labbadia ha scelto il nuovo allenatore: si tratta di Alexander Blessin, anch’egli tedesco, che ha firmato fino al 2024. Il tecnico allenava la squadra belga del KV Oostende conosciuta in Italia come Ostenda ed il club rossoblù ha dovuto anche pagare una clausola rescissoria per liberarlo. Blessin è stato un attaccante che ha giocato nelle serie inferiori in Germania.

Fu l’attuale allenatore del Manchester United Ralf Rangnick a convincerlo ad intraprendere la carriera di allenatore, tanto è vero che Blessin ha molteplici esperienze come tecnico delle giovanili del Lipsia, vecchio club di Rangnick. In Belgio ha vinto il premio come allenatore dell’anno nella stagione 2020/21, anche se in questi ultimi mesi le cose all’Ostenda non andavano benissimo. Predilige il 3-5-2, ha studiato dallo stesso Rangnick ma anche da altri tecnici tedeschi come Hasenhüttl e Naglesmann e infine conosce già l’attuale direttore sportivo del Genoa Johannes Spors con lui alcuni anni a Lipsia.