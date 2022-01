Marotta: “Dybala? È in scadenza, normale venga accostato a grandi club”

Prima del match di Coppa Italia contro l’Empoli, l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Mediaset: “In ogni competizione dobbiamo ottenere il massimo. Che stasera significa passare il turno”.

Si parla anche dell’interesse dei nerazzurri per i gioielli del Sassuolo: “Innanzitutto colgo l’occasione per rinnovare i complimenti a Giovanni Carnevali per l’ottima gestione e la valorizzazione dei talenti che fa al Sassuolo. Continua a farlo ed è normale che guardiamo ai talenti. Io e la nostra squadra, composta da Piero Ausilio e Dario Baccin, abbiamo l’obiettivo di rinforzare l’Inter, guardando anche al Made in Italy visto che abbiamo una scuola di livello. Però ribadiamo la soddisfazione per il gruppo a disposizione di Simone Inzaghi, siamo sulla strada buona per creare uno zoccolo duro”.

Queste, invece, le considerazioni di Marotta sul rinnovo dei dirigenti: “Non abbiamo agenti, ma siamo uomini. Basta uno sguardo. Con Zhang ci siamo confrontati, siamo contenti da entrambe le posizioni e tutti siamo felici di continuare. E non potremo non esserlo, visto che questo è un periodo felice per tutti e siamo in un grande club. Il rinnovo sarà spontaneo, l’ufficialità la darà la società nei tempi giusti”.

Infine, un commento su Dybala: “Quando uno come lui va in scadenza è normale venga avvicinato a club importanti e queste discussioni sono ricorrenti. Poi ricordiamo che abbiamo un pacchetto di professionisti che stanno bene rispondendo alle nostre sollecitazioni. Il management deve essere molto ambizioso nel cercare i giocatori e alzare l’asticella. I tentativi vanno fatti, non importa se ci riusciamo o meno. Il reparto tecnico ci dà garanzie per il presente e il futuro, Inzaghi è contento dei quattro attaccanti”.