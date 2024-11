Manca sempre meno ad Inter-Venezia, gara che chiude la domenica dell’undicesima giornata del campionato di Serie A. L’Inter vuole dare continuità alla vittoria di Empoli e continuare ad inseguire il Napoli in vista dello scontro diretto del prossimo week end. Il Venezia è col morale alle stelle dopo la vittoria in rimonta sull’Udinese che l’ha fatto uscire dalla zona retrocessione. I lagunari Con 8 punti conquistati in 10 partite però gli arancioneroverdi sono ancora in una posizione molto pericolosa di classifica. Di Francesco sceglie un modulo quasi speculare rispetto al 3-5-2 di Inzaghi: ci sono in campo gli ex Filip Stankovic ed Oristanio mentre l’attacco è tutto sulle spalle del capitano Pohjanpalo. Le scelte di Inzaghi I nerazzurri ritrovano Acerbi e Calhanoglu ma solo per la panchina: le novità di formazione rispetto ad Empoli sono molte meno di quello che ci si aspettava. In difesa torna Pavard mentre a destra […]

Leggi l’articolo completo Inter-Venezia, formazioni ufficiali, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG