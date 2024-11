I nerazzurri stasera torneranno in campo a San Siro per affrontare la squadra di Di Francesco: vietato sottovalutare gli avversari. Nel cuore dello stadio San Siro, un palcoscenico storico per il calcio italiano, si preannuncia una battaglia emozionante tra l’Inter e il Venezia: entrambe le squadre sono reduci da vittorie. Un incontro che promette scintille e che pone i riflettori su una serie di scelte tattiche e e di formazione. Venezia, tra novità e conferme La squadra, vittoriosa nell’ultima giornata in un match rocambolesco contro l’Udinese, sembra pronta a confermare 2 terzi della difesa che ha battuto i friulani, la novità è Idzses che è ritornato a disposizione dopo aver saltato l’ultimo incontro. Tornano titolari dopo aver riposato in settimana anche Zampano a destra e l’ex Oristanio in avanti vicino all’inamovibile Pohjanpalo. Spazio anche all’altro ex, il portiere e figlio d’arte Filip Stankovic. No al turnover L’Inter dopo la gara […]

Leggi l’articolo completo Inter-Venezia: le decisioni di Inzaghi su Josep Martinez e Taremi, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG