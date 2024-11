L’allenatore del Venezia Eusebio Di Francesco si prepara ad affrontare una big del campionato italiano in trasferta. Eusebio Di Francesco in conferenza stampa ha parlato della sfida di stasera a San Siro contro l’Inter. “Abbiamo tutti a disposizione tranne Bjarkason. Questa volta credo dovrebbe rientrare alla sosta. Non ho le idee chiare sulla formazione, valuterò la condizione dei ragazzi”. “Il match vinto con l’Udinese? La nostra partenza falsa è stata determinata anche dalla loro freschezza, erano più in palla“. L’aspetto di cui più è soddisfatto “La capacità di rimanere in partita. Di avere la lucidità che abbiamo avuto a differenza di Monza, capitalizzando la superiorità numerica, per esempio. Vedo una crescita di squadra e anche individuale, per esempio dai giocatori che subentrano e determinano”. Sui trequartisti “Ne abbiamo due in quel ruolo. Yeboah deve ancora entrare appieno nella nuova realtà, ma ha un dribbling secco impressionante e ci darà una […]

