Il capitano dei nerazzurri, autore ieri dell’unico goal del match, non riesce a godersi la vittoria conquistata contro i lagunari. Nell’incantevole scenario di San Siro, Inter-Venezia ha visto Lautaro Martinez emergere come figura chiave, sigillando la vittoria per dei suoi. Con un gol decisivo, l’argentino si è aggiudicato il premio Panini Player of the Match prima di condividere le sue riflessioni sulla partita. La crescita necessaria Durante l’intervista concessa a DAZN Lautaro ha riflettuto sull’esigenza della squadra di crescere, soprattutto per quanto riguarda la capacità di chiudere le partite in maniera più decisa. L’obiettivo sembra chiaro: evitare sofferenze nei finali di gara come accaduto ieri. La gioia La conversazione si è poi spostata sul suo ritorno al goal a San Siro, obiettivo atteso da un po’. Nonostante l’emozione, l’argentino ha mantenuto un atteggiamento umile, sottolineando la sua dedizione per la squadra oltre la ricerca personale della rete. Sofferenza e spirito […]

