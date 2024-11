Il tecnico del Venezia Eusebio Di Francesco non riesce a digerire la sconfitta col minimo scarto della sua squadra ed il goal annullato in pieno recupero. Eusebio Di Francesco ha parlato a DAZN di Inter-Venezia e della decisione degli arbitri di annullare il goal nel finale. “Il pareggio sarebbe stato il giusto epilogo per quello che si è visto, i ragazzi hanno cercato fino alla fine di mettere in difficoltà l’Inter. Ci teniamo l’ottima gara, peccato per il risultato”. Sui nerazzurri “La transizione è la più grande qualità dell’Inter, non basta essere bravi per provare a chiuderli. Ci può stare quando fai una gara del genere, cercando di stare dall’altra parte. Abbiamo preso gol quando eravamo schierati benissimo. Un insieme di cose da far meglio. Ma potevamo segnare: nel primo tempo buona gara con timidezza, nella gestione e nell’approccio molto meglio nel secondo tempo”. L’elogio a Filip Stankovic “Ha la tranquillità […]

