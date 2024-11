La fresca proprietà nerazzurra ha condiviso con la dirigenza i propri dettami per il futuro dell’Inter. Il progetto sportivo sará giovane ed italiano: Marotta non perde tempo e segue già tre nomi. Il calciomercato è sempre un periodo di forte emozione e aspettativa per i tifosi di calcio e questa volta non è da meno per i sostenitori dell’Inter. Con la squadra attualmente a un punto di svolta, la dirigenza nerazzurra, guidata da Marotta, ha messo gli occhi su tre giovani promesse italiane per rinfrescare e ringiovanire la rosa in vista della prossima stagione. Un rinnovamento necessario L’Inter si trova momentaneamente in una fase di riflessione sul futuro ma con dei buoni risultati come base solida sulla quale costruire. C’è una chiara consapevolezza della necessità di abbassare l’età media della squadra, considerando che è una delle più alte nella Serie A. In questo scenario, il mercato di gennaio rappresenta un’opportunità […]

