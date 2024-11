I nerazzurri vincono soffrendo tanto in alcuni frangenti e nel finale: vediamo le pagelle. SOMMER 7: miracoloso a fine primo tempo su Oristanio e poi anche su Pohjanpalo. PAVARD 6: non è raro trovarlo in zone di campo che in teoria non gli apparterrebbero. DE VRIJ 6,5: gara tranquilla in gestione su Pohjanpalo che gli sfugge solo una volta, sfiora il goal di testa nel finale. BASTONI 6,5: prestazione più che sufficiente, non soffre mai in difesa. notevole il recupero nella ripresa in allungo contro Oristanio. (Dal 69’ BISSECK 6: aiuta a gestire la palla sull’1-0 ed è protagonista dell’episodio finale, effettivamente Sverko segna di mano e forse lo affossa anche irregolarmente “togliendogli” votacci). DUMFRIES 6,5: si rende utile con le sue corse in avanti, serve un bel cross a Mkhitaryan che però non concretizza. Non impeccabile in difesa. BARELLA 6,5: il più attivo in campo, poco dopo metà tempo […]

Leggi l’articolo completo Inter-Venezia, le pagelle: Sommer miracoloso, serata no per Thuram, manca chi salta l’uomo, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG