Inter, vergogna nella curva nerazzurra ieri al Meazza. Biasin, giornalista, sui suoi canali social condivide il messaggio

Fabrizio Biasin, giornalista e tifoso dell’Inter, ha condiviso sui suoi canali social un messaggio di denuncia di un tifoso nerazzurro per quanto avvenuto in Curva nel match di ieri.

Ricevo e pubblico (uno dei tanti che ho ricevuto). #InterSamp pic.twitter.com/SmZLNuSjyZ — Fabrizio Biasin (@FBiasin) October 30, 2022

IL MESSAGGIO – «Che qualcuno racconti lo schifo che è successo in curva Fabrizi. Gente sbattuta fuori con urla, calci e pugni perchè gli ultras hanno deciso così. Famiglie con bimbi in lacrime e genitori imbarazzati e impauriti. Gente che si è fatta ore e ore di auto e treni, costretta contro la propria volontà a uscire dallo stadio. E le forze dell’ordine, o chi per loro doveva vigilare, inermi. Io sono tanti anni che seguo l’Inter, ma uno schifo così non l’avevo mai visto. Oggi in Curva sono state calpestate le libertà più elementari e non è ammissibile».

