Inzaghi recupera Lautaro Martinez e Dimarco per la gara contro il Verona: come stanno le cose in casa nerazzurra

Sky Sport aggiorna sui temi caldi di casa Inter:

Arrivano buone notizie per Simone Inzaghi. Oggi Dimarco e Lautaro Martinez sono tornati a lavorare con il gruppo ad Appiano Gentile in vista di Inter-Verona di sabato, sfida in cui torneranno a disposizione di Simone Inzaghi dopo due partite ai box. Intanto, a Milano, Tajon Buchanan sta svolgendo le visite mediche e nel pomeriggio sarà in sede per la firma. Il canadese, come noto, sarà arruolabile solo per Monza-Inter del 13 gennaio. Lo riporta Sky Sport

