McKennie ha lanciato la sfida all’Inter: la Juventus ha in testa l’obiettivo scudetto. Le dichiarazioni del centrocampista americano

Intervistato da 8by8 Magazine McKennie si è espresso così sulla sfida scudetto tra Inter e Juventus:

«Alla Juventus, onestamente, non mi interessa la posizione in cui gioco. Che sia terzino destro o centrocampista, mi piacciono entrambi. Penso di poter fare una buona prestazione in entrambe le aree. Qualunque cosa voglia l’allenatore, la farò. Qualunque cosa aiuti la squadra. Non ho ego quando si tratta di stare in campo. Voglio solo che la squadra vinca e raggiunga gli obiettivi. In questo momento vogliamo qualificarci per la Champions League e vincere il campionato»

L’articolo McKennie sfida l’Inter: «Juventus? L’obiettivo è questo» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG