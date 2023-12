Sabato 6 gennaio alle 12.30 l’Inter ospiterà il Verona per la 19^ di Serie A: ecco dove vedere il match in tv e streaming

Il 6 gennaio 2024, alle 12.30, si svolgerà l’atteso match tra Inter e Hellas Verona, segnando l’inizio dell’anno nerazzurro. Gli uomini di Inzaghi partono ampiamente favoriti, soprattutto considerando i possibili rientri di Lautaro e Dimarco.

La sfida, che avrà luogo a San Siro, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, senza copertura su Sky Sport. La visione del match sarà possibile tramite l’app DAZN, con collegamento disponibile dalle 12 di sabato, accessibile su smart TV, Firestick, Chromecast o console per videogiochi.

Internews24 offrirà, come consueto, la cronava live dell’incontro, impreziosita da curiosità e statistiche in diretta per tutti i lettori. State con noi!

L’articolo Inter Verona, dove vedere il match della 19^ di Serie A in tv e diretta streaming proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG