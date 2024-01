Inter-Verona si avvicina e Simone Inzaghi deve decidere se mandare in tribuna o se convocare già subito il nuovo acquisto

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport svela il programma degli impegni del neo acquisto dell’Inter, Buchanan.

Dopo l’annuncio ufficiale, atteso in mattinata, il canadese si recherà ad Appiano per conoscere i compagni e dare un’occhiata alle strutture prima di passare al consolato italiano di Bruxelles per il permesso di soggiorno. Solamente in seguito Simone Inzaghi deciderà se mandarlo in tribuna per Inter-Verona o se convocarlo già.

L’articolo Inter-Verona, il nuovo acquisto in tribuna Le ultime proviene da Inter News 24.

