Il quotidiano nazionale ha titolato in modo clamoroso all’indomani del match della 19^ di Serie A tra Inter e Verona

Oggi, La Repubblica dedica un focus alle controversie arbitrali, intitolato “Il letargo del Var“. Si focalizza soprattutto sull’errore dell’arbitro Fabbri e di Nasca nella partita Inter-Verona. In quell’occasione, i direttori non hanno sanzionato il fallo di Bastoni su Duda, che ha preceduto il secondo gol segnato da Frattesi per la squadra di Inzaghi.

Il Var è oggetto di pesanti critiche, con precedenti errori evidenziati, come l’omissione del fallo da rigore subito dal Bologna contro la Juve, non segnalato da Avar (l’assistente del Var Fourneau) alla 2^ giornata.

L’intervento di Iling su Ndoye sulla linea di porta fu incomprensibilmente trascurato davanti allo schermo. Questo errore, insieme a altri, ha portato a conseguenze gravi, incluso un lungo stop per Nasca, un video match official che, terminata la carriera di campo, si occupa esclusivamente delle decisioni del Var.

