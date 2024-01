Lo stadio di Inter e Milan, San Siro, è purtroppo in condizioni poco consone al gioco: urge correre ai ripari nel minor tempo possibile

Simone Inzaghi ha espresso preoccupazioni per il cattivo stato del terreno di gioco a San Siro dopo la partita dell’Inter con il Verona, affermando: “Attualmente, San Siro sta affrontando gravi problemi.”

Il prato è notevolmente deteriorato nelle ultime settimane a causa degli intensi impegni delle squadre milanesi nei campionati di Serie A, Coppa Italia e Champions League.

In un periodo di poco più di un mese, tra il 9 dicembre e il 14 gennaio, si sono disputate dieci partite, con una media di una ogni tre giorni.

Nonostante la pausa concessa dalla Supercoppa italiana in Arabia Saudita, il ritmo delle partite rimarrà elevato, richiedendo cure immediate per il terreno di gioco.

La successiva congestione di partite tra l’11 e il 28 febbraio a San Siro, con sei incontri in meno di tre settimane, rappresenta una sfida aggiuntiva.

Mantenere il manto erboso in buone condizioni diventa cruciale per le squadre milanesi che mirano a mantenere la forma ottimale fino alla primavera.

11 febbraio Milan-Napoli

15 febbraio Milan-Rennes

16 febbraio Inter-Salernitana

20 febbraio Inter-Atletico Madrid

25 febbraio Milan-Atalanta

28 febbraio Inter-Atalanta

