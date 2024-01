Ecco com’è andato il match della 19^ giornata di Serie A tra la Roma di Josè Mourinho e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini

All’Olimpico, la Roma e l‘Atalanta offrono uno spettacolo intenso, terminando una partita incredibile sul punteggio di 1-1.

Koopmeiners apre il punteggio per gli ospiti all’8′. La Roma risponde vigorosamente con Dybala, che pareggia al 37′ su rigore assegnato per un presunto fallo di Ruggeri su Karsdorp.

Nel secondo tempo, la Roma spinge per il vantaggio, ma Carnesecchi tiene la porta inviolata con una grande parata su Holm al 55′. Dybala e l’ex Inter Lukaku tentano senza successo, mentre Mourinho viene espulso al 93′ per proteste. Salterà quindi la gara col Milan, ma la reazione non si fa attendere e lasciando il campo esclama: “Che figlio di…” rivolto all’arbitro.

L’articolo Serie A, finisce così Roma Atalanta: e Mourinho si becca il rosso proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG