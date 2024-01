L’ex arbitro Mario Mazzoleni ha rilasciato un’intervista esclusiva in cui torna sugli episodi avvenuti nel match tra Inter e Verona

In esclusiva ai microfoni dei colleghi di calcionews24, l’ex arbitro Mario Mazzoleni si esprime così sugli errori clamorosi compiuti dal VAR in questa stagione di campionato. In particolare, nel match tra Inter e Verona.

VAR – In questa stagione il VAR è stato un disastro. Attenzione, non parlo dello strumento, perché se lo avessi avuto ai miei tempi sarebbe stato utile: senza di esso ci si soffermava sulle sensazioni del campo. La classe arbitrale italiana presenta un livello molto modesto. Purtroppo le nuove leve arrivano in Serie A con un bagaglio d’esperienza diverso. Ai miei tempi dovevi fare minimo 50 partite in campi dove certe situazioni erano veramente difficili da gestire. Ora vanno sul velluto catapultati in Serie A: atleticamente molto preparati, ma senza personalità diventa tutto più difficile anche quando fai una partita buona per 80 minuti e poi ti capitano 2/3 episodi che compromettono tutti. Nei campi difficili affini questo carattere che al giorno d’oggi viene a mancare.

INTER VERONA – Certo, ma è una situazione che si poteva capire il primo anno: cambiare drasticamente il modo di arbitrare è sicuramente una situazione difficile. Il VAR ha stravolto il modo di arbitrare: ora lasci proseguire l’azione e poi consulti. Capisco i miei ex colleghi, ma ora non ci sono scuse. Purtroppo settimanalmente ci sono errori inspiegabili. Sull’espulsione di Bastoni in Inter Verona non c’era bisogno del VAR. La spinta di ieri sera su De Roon contro il Milan era evidente anche dalla tribuna.

L’INTERVISTA INTEGRALE A MAZZOLENI

L’articolo Inter Verona, l’ex arbitro Mazzoleni: «Sull’espulsione di Bastoni non c’era bisogno del VAR» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG