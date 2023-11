Simone Inzaghi ha pochi dubbi sulla formazione da schierare per la gara contro la Juve, nonostante l’Inter abbia lavorato a ranghi ridotti per la sosta

Le nazionali hanno portato via quasi tutto il gruppo e di fatto, i nerazzurri hanno potuto preparare il big match coi bianconeri soltanto negli ultimi due o tre giorni. Nonostante questo il tecnico ha le idee chiare su chi scenderà in campo per provare la fuga in campionato. In difesa senza Bastoni e Pavard ci saranno Darmian e Acerbi. Poche sorprese davanti con la ThuLa pronta a ruggire. Dimarco e Dumfries presidieranno le fasce, Frattesi soltanto a gara in corso.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi

