Denzel Dumfries sarà regolarmente convocato da Inzaghi per la sfida dell‘Inter di questa contro il Napoli al Maradona.

L’olandese, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha smaltito l’affaticamento dei giorni scorsi che non gli ha permesso di giocare la sfida di Champions contro il Benfica. Il tecnico non ha dubbi sul fatto di mandarlo in campo e sarà lui a partire dal 1′ contro gli azzurri al Maradona.

