Inter vicina a perdere il derby di marcato per il forte difensore

Rossoneri e nerazzurri sono nuovamente pronte a confrontarsi fuori dal campo.

Nel mondo del calcio, la strategia e la prontezza nello sfruttare le opportunità del mercato possono fare la differenza per il successo di una squadra. Questo principio sembra essere ben compreso da due grandi club milanesi, l’Inter e il Milan, attualmente coinvolti in una situazione di mercato che riguarda un giocatore in particolare.

Con reparti difensivi che mostrano segni di difficoltà, entrambe le squadre stanno valutando le loro opzioni, ma potrebbe essere l’influenza di un grande nome come Zlatan Ibrahimovic a determinare la destinazione finale dell’obiettivo comune.

Difesa in affanno

Sia l’Inter che il Milan stanno affrontando momenti critici per quanto riguarda la solidità della propria difesa. Da una parte, l’Inter, guidata da Simone Inzaghi, si ritrova con un reparto difensivo decimato dagli infortuni, con soli due centrali di ruolo, Alessandro Bastoni e Yann Bisseck, al momento disponibili al 100%. Le difficoltà fisiche di Stefan de Vrij e Matteo Darmian, insieme a un Tomas Palacios ancora in fase di adattamento, hanno reso la situazione dei nerazzurri particolarmente complessa, con la dirigenza che appare ancora titubante nell’affrontare il mercato per rinforzi immediati.

Mancanza di equilibrio

I problemi dei rossoneri sono certamente più seri: Fonseca ha trovato una quadra con la coppia Central Thiaw-Gabbia ma la squadra subisce ancora troppo per via di aspetti tattici.

L’obiettivo

Come riporta Inter Live, Victor Lindelof, difensore del Manchester United, precedentemente accostato all’Inter, è ora sempre più vicino a una possibile firma con il Milan. La scelta del giocatore sembra essere influenzata notevolmente da Zlatan Ibrahimovic, suo connazionale ed ex compagno di squadra. L’influenza di Zlatan potrebbe essere decisiva nel convincere Lindelof a optare per i colori rossoneri, dando a Paulo Fonseca, il tecnico milanista, un nuovo strumento per rafforzare una difesa che ha mostrato debolezze in questa stagione.

Come stanno le cose

Nonostante l’interesse rimangono delle incertezze legate alle esigenze economiche del Manchester United. La squadra inglese potrebbe chiedere una somma intorno ai 6/7 milioni di euro per il trasferimento di Lindelof, una cifra che il Milan potrebbe non essere disposto a pagare immediatamente. Considerando la possibilità di attendere la scadenza del contratto del giocatore per arrivare a un accordo a parametro zero, il Milan si trova di fronte a una decisione importante che potrebbe influenzare non solo la propria solidità difensiva ma anche l’aspetto finanziario del club.

