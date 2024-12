Marotta pronto a colpire ancora: si guarda ad uno svincolato di lusso della Serie A

Molti giocatori che si avvicinano alla scadenza del loro contratto vengono accostati al club nerazzurro.

In un panorama calcistico dove le strategie di mercato assumono un ruolo sempre più cruciale per il successo di una squadra, l’Inter, sotto la guida di Beppe Marotta, dimostra ancora una volta di sapere come muoversi con astuzia.

Il dirigente nerazzurro, noto per aver messo a segno una serie di affari vantaggiosi e per essere un vero maestro nei colpi a parametro zero, sembra ora orientato verso Bergamo, mettendo nel mirino due pezzi pregiati dell’Atalanta.

La strategia

Beppe Marotta ha dimostrato nel passato recente la capacità di assicurarsi giocatori di qualità senza spendere cifre onerose per i cartellini dei giocatori, valorizzando notevolmente la rosa a disposizione senza gravare sul bilancio del club. Il dirigente, la cui abilità nel condurre operazioni di mercato in sordina è ben nota, sembra prepararsi a muovere le pedine per rafforzare ulteriormente la squadra sia in attacco che in difesa, nonostante le dichiarazioni ufficiali suggeriscano un mercato di gennaio piuttosto tranquillo.

Occhi a Bergamo

Negli ultimi giorni si è vociferato delle attenzioni di Marotta per Mario Pasalic, centrocampista con un passato non così brillante nel Milan che si avvicina alla scadenza del suo contratto senza un accordo per il rinnovo.

Davide Zappacosta

Il secondo obiettivo

Come riporta Inter Live, l’attenzione si concentra però anche su Davide Zappacosta. Entrambi i giocatori sono stati individuati come potenziali rinforzi per l’Inter, considerando la necessità del club di apportare freschezza e dinamismo alla propria rosa. L’esterno, con un contratto in scadenza nel giugno 2025, potrebbe rappresentare l’occasione ideale per l’Inter di assicurarsi un elemento prezioso senza esborsi economici imponenti.

