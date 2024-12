Frattesi non convince appieno: una big spagnola medita l’assalto

Il centrocampista nerazzurro sta sì giocando di più rispetto alla passata stagione ma le sue prestazioni non sempre si rivelano convincenti.

Nel panorama calcistico attuale, il mercato dei trasferimenti si anima di continue voci, stratagemmi e potenziali scambi che potrebbero alterare significativamente la composizione di squadre di primo livello.

Un nome che sta catalizzando l’attenzione è quello di Davide Frattesi, centrocampista offensivo italiano che, nonostante il talento riconosciuto e le prestazioni lodate in Nazionale, trova poco spazio nell’Inter di Simone Inzaghi.

Il freno

Nonostante le limitate apparizioni in campo con l’Inter, Davide Frattesi mantiene una reputazione elevata grazie alla sua capacità di incidere positivamente sulle gare, specialmente quando entra a partita in corso. Il suo grosso problema è rappresentato dalla figura di Nicolò Barella, pilastro centrale della squadra, e dalle scelte tattiche di Inzaghi, che preferisce impiegarlo come una sorta di jolly, da giocare nei momenti più opportuni del match.

La prospettiva di mercato e l’interesse dell’Atletico Madrid

La peculiarità della situazione del centrocampista non è sfuggita agli occhi dell’Atletico Madrid. Il club spagnolo, con alla guida Diego Simeone, non ha mostrato necessità pressanti nel suo organico, ma l’idea di rinforzarsi con un talento del calibro di Frattesi è senza dubbio allettante.

Diego Simeone

L’indiscrezione

Con Thomas Lemar ai margini della squadra, secondo Inter Live, l’Atletico potrebbe considerare la sua cessione come un’opportunità per facilitare l’arrivo di Frattesi. Tuttavia, la trattativa si preannuncia tutt’altro che semplice, con le possibili richieste dell’Inter che potrebbero rivelarsi un ostacolo non indifferente per i Colchoneros.

