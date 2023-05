I nerazzurri molto probabilmente riusciranno ad evitare un secondo caso Skriniar perché a breve potrebbe arrivare il prolungamento dell’italiano.

L’Inter negli ultimi giorni ha fatto passi avanti enormi sul rinnovo di Alessandro Bastoni tanto che Sky Sport parla di accordo quasi raggiunto e di firma in arrivo verso la fine del campionato.

Alessandro Bastoni

La volontà delle parti è stata sempre quella di continuare insieme ma le richieste iniziali del difensore erano troppo più alte rispetto alle prime offerte della dirigenza. Successivamente la forbice si è ridotta abbastanza rapidamente fino a giungere ad oggi: l’ex Atalanta dovrebbe firmare un quinquennale con stipendio di 5 milioni a stagione che aumenta di anno in anno. Insomma anche l’ingaggio di Bastoni non si discosterà in futuro da quello dei top della rosa Lautaro e Brozovic; il suo attuale contratto scade nel 2024.

L’articolo Inter vicinissima al rinnovo di Bastoni proviene da Notizie Inter.

