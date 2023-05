L’ex allenatore ha analizzato la sfida che vedrà affrontarsi inglesi e nerazzurri il prossimo 10 giugno ad Instabul

Ospite negli studi Sky Sport, Fabio Capello ha analizzato la finale di Champions tra Inter e Manchester City secondo il suo punto di vista.

LE PAROLE- «Credo che per il City l’Inter sia un avversario difficile da affrontare. Io la vedo sotto questo aspetto. È un’Inter fisica, tecnica, che ha voglia, è determinata, come abbiamo visto in queste due semifinali contro il Milan, e può creare dei problemi al City. Io la vedo equilibrata. Mi sembra che l’Inter possa avere qualcosa che può dar fastidio al City, perché ha qualità, un centrocampo dinamico: è questo che è mancato stasera al Real Madrid. L’Inter quando va a pressare e riparte credo possa creare dei problemi»

L’articolo Capello: «Finale? L’Inter può dare fastidio al City» proviene da Inter News 24.

