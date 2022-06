I nerazzurri stanno definendo con l’Empoli la trattativa per l’acquisto di Kristjan Asllani che sarà il vice-Brozovic.

L’Inter ha scelto il vice-Brozovic, un elemento che nella rosa della scorsa stagione non esisteva; i nerazzurri infatti nel momento in cui si è infortunato il centrocampista croato hanno perso parecchi punti rivelatisi poi decisivi nella corsa Scudetto.

Marotta e Ausilio stanno parlando con l’Empoli per Kristjan Asllani che ha una valutazione di almeno 15 milioni. L’Inter punta a chiudere velocemente per evitare inserimenti nella trattativa di altre squadre come Newcastle e Milan: i nerazzurri offrono 12 milioni più il prestito dell’attaccante Martin Satriano. A riportarlo è il Corriere dello Sport, l’Empoli in realtà sta valutando anche se inserire nella trattativa il prestito anche del centrocampista Agoume.

