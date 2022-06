Arriva l’attaccante del Penarol al Sassuolo per una cifra vicina ai 12 milioni di euro, Agustín Alvarez è un talento.

Agustin Alvarez è un attaccante di assoluto valore, parliamo di una punta rapida e tecnica, che ricorda da molto vicino Raspadori. Grande dribbling e freddo davanti al portiere. Il giocatore è nato nel maggio del 2001, alto 1,80 per circa 76 kg rappresenta il tipico giocatore moderno. Con il Penarol colleziona tra campionato e coppe la bellezza di 70 presenze e 33 reti in soli due anni dal 2020 al 2021. Arrivo al Sassuolo per circa 12 milioni di euro.

Il giocatore commenta così il viaggio che affronterà, le parole a ESPN Uruguay (dove al debutto in nazionale ha già segnato): “Penso che non mi abituerò facilmente a vedermi con un’altra maglia diversa da quella del Peñarol. Viaggerò nelle prossime ore per l’Italia, sono in contatto con il club. Voglio imparare, voglio crescere, credo che ho ancora molto da fare e credo che il Sassuolo sia l’ideale per questo. Ovviamente voglio giocare tanto e collezionare tanti minuti in Serie A.“

