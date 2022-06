In Germania, il Bayern Monaco batte un colpo, Ryan Gravenberch dall’Ajax che arriva per 18.5 milioni di euro + bonus fino a 24 milioni.

Queste le parole del comunicato ufficiale del Bayern Monaco sull’acquisto di Ryan Gravenberch: “FC Bayern ha messo sotto contratto Ryan Gravenberch dai campioni d’Olanda dell’Ajax. Il 20enne nazionale olandese ha firmato un contratto fino al 2027. Gravenberch è entrato a far parte dell’Ajax all’età di otto anni ed è passato in tutte le squadre giovanili prima di fare il suo debutto in prima squadra nella stagione 2018/19 all’età di soli 16 anni.“

Pallone Champions League

Aggiunge la nota ufficiale: “Ha collezionato 103 presenze in tutte le competizioni, segnando 12 gol. Il centrocampista ha vinto tre titoli di Eredivisie e due coppe con i campioni d’Olanda. L’anno scorso è stato convocato nella nazionale maggiore dell’Olanda e da allora ha collezionato 10 presenze (un gol) con gli Oranje , di cui due all’Europeo della scorsa estate. Ha vinto l’EURO U17 con la sua nazione nel 2018.” Conclude così, giocatore che arriva per 18.5 milioni di euro fino a 24 milioni attraverso i bonus.

