Ufficiale la scelta di Giorgio Chiellini che va al Los Angeles FC in MLS a parametro 0 dopo aver sciolto il contratto con la Juventus.

L’ex capitano della Juventus e della nazionale Italiana Giorgio Chiellini si trasferisce ufficialmente al Los Angeles FC, questo il comunicato della squadra della MLS: “LAFC ha annunciato oggi di aver ingaggiato il leggendario difensore italiano Giorgio Chiellini per un contratto con Targeted Allocation Money (TAM) fino al 2023. Chiellini occuperà una posizione nella squadra internazionale dopo aver ricevuto il visto P1 ed il certificato di trasferimento internazionale (ITC).“

Aggiunge il comunicato sul centrale: “Chiellini, 37 anni, arriva al LAFC dalla Juventus FC, squadra di Serie A italiana, dove ha trascorso 17 anni conducendo il club in una corsa senza precedenti che ha compreso nove titoli consecutivi di Serie A dal 2011 al 2020. Tre volte Difensore dell’anno in Serie A, Chiellini è stato nominato per la Squadra dell’anno del campionato italiano per cinque volte consecutive dal 2012 al 2018, oltre ad aver vinto cinque Coppe Italia e cinque Supercoppe italiane.“

Queste le parole del direttore generale della squadra Thorrington: “Giorgio è un giocatore ed una persona speciale, unica nel suo genere. L’ingaggio di Giorgio è stata un’opportunità unica per migliorare il nostro club. Lui complimenterà quella che crediamo sia già una squadra forte, perché ogni giorno darà il miglior esempio con la sua leadership, la sua competitività e la sua esperienza. È un vincitore costante ai massimi livelli e siamo grati che abbia scelto il LAFC per unirsi al nostro perseguimento di trofei.“

