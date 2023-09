Christian Vieri, ex leggenda dell’Inter, ha commentato l’ultima vittoria di campionato contro la Fiorentina: le parole

Nel corso della puntata sulla sua BoboTv, Christian Vieri parla così del match di campionato tra Inter e Fiorentina, portato a casa dai nerazzurri per 4-0.

Ecco il commento dell’ex attaccante:

LE PAROLE- «La Fiorentina gioca un bel calcio, ma ha giocato contro una squadra ingiocabile. Troppo più forte, straforte in tutti i reparti. Thuram mi è piaciuto molto, poteva fare qualche gol in più, ma ha giocato molto bene. Sempre presente nel gioco, si fa sempre vedere, dialoga bene con tutti i compagni. Ha fatto il suo primo gol, poteva farne altri.

Lautaro è diventato immarcabile, la squadra è super forte. La Fiorentina ci piace perché gioca a calcio, ma ieri non c’è stato un minuto in cui è sembrata pericolosa: l’Inter era troppo più forte. Ha una super squadra anche nella panchina, ha iniziato giocando bene. Dimarco fa dei cross incredibili, Cuadrado pure ha messo una grande palla per Lautaro. Ieri bene bene»

