Allo Stadio San Siro, il match valido per la 5ª giornata di Champions 2022/2023 tra Inter e Viktoria Plzen: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

A San Siro, Inter e Viktoria Plzen si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Champions League 2022/23.

Sintesi Inter Viktoria Plzen 0-0 MOVIOLA

Fischio d’inizio – Si parte!

2′ Iniziativa Plzen – Gran recupero di Bastoni su Bassey, che si era involato palla al piede verso la porta di Onana.

3′ Tentativo Inter – Cross di Dimarco per Lautaro Martinez, l’argentino anticipato al momento del colpo di testa da Pernica.

8′ Ripartenza Inter – Barella cerca il filtrante per Dumfries, l’esterno non arriva per il cross prima che la sfera passi la linea di fondo.

14′ Tentativo Inter – Cross di Dimarco, Lautaro Martinez sul secondo palo é anticipato da Pernica.

20′ Ci prova Lautaro – Sponda di Dumfries, girata di Lautaro Martinez alta sopra la traversa: azione comunque ferma per il fuorigioco dell’esterno.

25′ Occasione Inter – Conclusione ravvicinata di Dimarco, respinge Stanek.

26′ Occasione Inter – Stanek respinge di istinto su Mkhitaryan, Dimarco sbaglia il tap in mandando sull’esterno della rete.

30′ Occasione Inter – Altro miracolo di Stanek su Mkhitaryan, l’armeno é peró pescato in fuorigioco.

Inter Viktoria Plzen: risultato e tabellino

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Stanek; Havel, Pernica, Hejda, Tijani; Bucha , Kalvach; Jirka, Vlkanova, Mosquera; Bassey.

