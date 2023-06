Inter, Viscidi: «Casadei? Ora è un centrocampista completo» Le parole del coordinatore FIGC

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il coordinatore FIGC, Maurizio Viscidi, ha voluto esprimere il suo parere sull’ex Inter, Cesare Casadei.

LE PAROLE- «Il primo ricordo di Casadei? Torneo di Natale del 2017, era ancora al Cesena. Cesare aveva già una buona tecnica ed era molto alto per l’età, ma forse proprio per questo gli mancavano intensità, rapidità e coordinazione. Di lui facemmo una buona relazione, ma non era tra i top. Sicuramente è migliorato molto nel tempo. Capita spesso che chi è molto forte a quell’età poi si perda, così come il contrario. Casadei da allora è cresciuto tantissimo nelle letture di gioco, nel carattere e fisicamente. Oggi è un centrocampista box to box, capace di coprire tutto il campo: difende nella sua area e in pochi secondi lo vedi vicino alla porta avversaria. In più, è eccezionale nel gioco aereo, dote che hanno in pochi tra i giovani. Se è già pronto per la Serie A? Non ho dubbi a riguardo: lo è sia fisicamente che caratterialmente»

