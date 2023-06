L’attaccante bosniaco sembrava in procinto di andare a giocare in Turchia ma le ultime notizie parlano di fumata bianca non vicinissima.

Edin Dzeko fra 10 giorni sarà svincolato, il 30 giugno infatti scade il contratto con l’Inter; i nerazzurri gli hanno fatto due proposte di rinnovo, una ad inizio primavera di 5 milioni a stagione e una nelle ultime settimane di 4, quest’ultima è stata rifiutata.

Edin Dzeko

Il Fenerbahce invece gli propone un anno in più di contratto (biennale) a 6 milioni a stagione: la firma sembrava vicinissima e invece oggi, come riferisce Sky Sport, c’è stato un rallentamento. L’ex Roma non sarebbe convintissimo: vedremo quello che succederà nei prossimi giorni, di certo un rifiuto non rimetterebbe automaticamente in gioco l’Inter.

L’articolo Dzeko non ha ancora accettato il Fenerbahce: spiragli per l’Inter? proviene da Notizie Inter.

