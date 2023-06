Dalmat sbotta contro Cassano: «Critichi giocatori che hanno vinto più te» Le parole dell’ex centrocampista dell’Inter

Tramite un video sul suo profilo Instagram, l’ex Inter, Stephan Dalmat, ha espresso il suo parere su Antonio Cassano, non andandoci troppo leggero.

LE PAROLE- «Antonio Cassano, ti rispetto molto. Sei stato un buon giocatore. Hai giocato alla Roma, al Real Madrid, poco ma hai giocato. Dopo sei ritornato in Italia ed hai giocato con la Nazionale. Avevi un talento impressionante. Abbiamo giocato una volta contro, quando eri a Bari. Eri molto giovane. Quando ti ascolto su Instagram, vedo che critichi giocatori che sono forti e hanno vinto più di te. Mi ripeto, eri un grandissimo giocatore, potevi fare di più. Io ascolto molto quando parli alla Bobotv, ma non ce la faccio, soprattutto quando si tratta di criticare giocatori che hanno fatto molto più di te. Non ci conosciamo, non abbiamo un rapporto, ma oggi ti ascoltavo e ho sentito una bugia che per me hai detto. Rimani al tuo posto. Basta criticare la gente più forte di te.»

