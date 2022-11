Inter, visti Calhanoglu e Asllani? Entrambi i nerazurri oggi a segno con reti decisive con le rispettive Nazionali

Ottima giornata per i calciatori dell’Inter impegnati con le proprie Nazionali: Calhanoglu e Asllani decisivi per le vittorie di Turchia e Albania.

IL RECAP – Giornata di amichevoli internazionali per tre nerazzurri schierati dalle rispettive selezioni. Gol e vittoria per Calhanoglu e Asllani, titolari nei successi della Turchia contro la Repubblica Ceca e dell’Albania contro l’Armenia. Decisivo il gol segnato da Calhanoglu, in campo per 80 minuti: il centrocampista nerazzurro dopo la rete iniziale di Ünal e il pareggio di Cernyha chiuso il match con la rete del definitivo 2-1 per la Turchia.

Gioia anche per Kristjan Asllani, schierato titolare nel successo dell’Albania. Il classe 2002 nerazzurro ha chiuso la sfida contro l’Armenia segnando dal dischetto il gol del definitivo 2-0 dopo la rete iniziale di Skuka.

