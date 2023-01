Il 2022 dell’Inter si è aperto con la vittoria della Supercoppa Italiana contro la Juve, poi la Coppa Italia e si è chiuso con il mancato Scudetto

Il modo di giocare dell’Inter non è mai stato in discussione. Simone Inzaghi ha dato un’impronta diversa rispetto a Conte con anche diversi cambiamenti tattici nonostante il modulo similare. Il 2022 dell’Inter è un voto pieno, un sette bello deciso nonostante l’amarezza dell’aver perso lo Scudetto in volata contro il Milan. La fatal Bologna per i nerazzurri è riconducibile alla data in cui la squadra ha capito di aver perso il treno per la seconda stella.

Lo Scudetto mancato ha portato con sé due trofei. Il primo la Supercoppa Italiana decisa nel recupero del secondo tempo supplementare contro la Juventus e poi la Coppa Italia. Due coppe da mettere in bacheca, ma questo basta per sopperire all’amarezza del mancato Scudetto? Possiamo dire di sì, nonostante salire sul tetto d’Italia a tutt’altro sapore.

Nella stagione in corso la partenza non è stata delle migliori, ma Inzaghi e squadra sono stati bravi a ricompattarsi e ritrovare la verve dei tempi d’oro. Il cammino in Champions League ha elevato a un punto superiore la chiusura del 2022 e superare il girone con Bayern e Barcellona non era certo scontato. Ora sotto col 2023, la rincorsa Scudetto è iniziata e il 4 gennaio ci sarà il Napoli per capire subito la direzione del nuovo anno.

