Sono queste le parole del terzino della Juventus, Danilo, che su DAZN parla della ripresa dell’attività agonistica.

Ecco le parole del brasiliano Danilo della Juventus che parla così a DAZN: “E’ normale. Alex Sandro ed io abbiamo ripreso qualche giorno fa. Abbiamo ancora bisogno di un po’ di lavoro insieme per ritrovare l’atteggiamento mostrato nelle ultime giornate di campionato. Per la Cremonese saremo pronti perché questa a questa squadra piace lavorare e sa cosa deve fare“.

Conclude così: “Siamo tranquilli, la società ci ha lasciato tranquilli. Sono sicuro che la gente della Juventus è talmente esperta che sistemerà quello che sta succedendo. Noi dobbiamo pensare a quello che succede in campo, che è già tanto. Il Napoli è a dieci punti, dobbiamo pensare solo al campo. Alla Juventus è sempre così, tutte le partite sono decisive. Dobbiamo pensare partita per partita, non possiamo pensare troppo perché la classifica non ce lo permette“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG